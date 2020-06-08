Досрочное голосование по поправкам в Конституцию в труднодоступной местности Иркутской области начнется 17 июня

Основной этап голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, сообщают в областной администрации.

Сегодня избирательная комиссия Иркутской области отправила первую партию бюллетеней в:

Бодайбинский р-н,

Жигаловский р-н,

Киренский р-н,

Казачинско-Ленский р-н,

Катангский р-н,

Качугский р-н,

Нижнеудинский р-н.

В Иркутской области всего будет изготовлено 1 861 205 бюллетеней.



- Из них 315 626 штук будут напечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все они будут установлены на участках в Иркутске, - сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.



Он также подчеркнул, что в связи с эпидемиологической обстановкой на всех участках для голосования будут соблюдены меры безопасности. Членов избирательных комиссий, а также голосующих обеспечат средствами индивидуальной защиты.