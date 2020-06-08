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Досрочное голосование по поправкам в Конституцию в труднодоступной местности Иркутской области начнется 17 июня

8 июня 2020

Основной этап  голосования  по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, сообщают в областной администрации.

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Сегодня избирательная комиссия Иркутской области отправила первую партию бюллетеней в:

  • Бодайбинский р-н,
  • Жигаловский р-н,
  • Киренский р-н,
  • Казачинско-Ленский р-н,
  • Катангский р-н,
  • Качугский р-н,
  • Нижнеудинский р-н.

В Иркутской области всего будет изготовлено 1 861 205 бюллетеней.

- Из них 315 626 штук будут напечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все они будут установлены на участках в Иркутске, - сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

Он также подчеркнул, что в связи с эпидемиологической обстановкой на всех участках для голосования будут соблюдены меры безопасности. Членов избирательных комиссий, а также голосующих обеспечат средствами индивидуальной защиты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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