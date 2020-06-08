Досрочное голосование по поправкам в Конституцию в труднодоступной местности Иркутской области начнется 17 июня

Основной этап голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, сообщают в областной администрации.
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Сегодня избирательная комиссия Иркутской области отправила первую партию бюллетеней в:
- Бодайбинский р-н,
- Жигаловский р-н,
- Киренский р-н,
- Казачинско-Ленский р-н,
- Катангский р-н,
- Качугский р-н,
- Нижнеудинский р-н.
В Иркутской области всего будет изготовлено 1 861 205 бюллетеней.
- Из них 315 626 штук будут напечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все они будут установлены на участках в Иркутске, - сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.
Он также подчеркнул, что в связи с эпидемиологической обстановкой на всех участках для голосования будут соблюдены меры безопасности. Членов избирательных комиссий, а также голосующих обеспечат средствами индивидуальной защиты.