Названы три лучших жилых комплекса в Иркутской области

Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. Лучшим жилым комплексом Иркутской области признан ЖК Квартал Стрижи от застройщика Группа компаний Восток Центр Иркутск, сообщают пресс-службе Премии ТОП ЖК.

В конкурсе приняло участие 1 155 проекта от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков по 189 номинациям. От Иркутской области в конкурсе участвовало 16 ЖК от 15 застройщиков.

Решением жюри лучшим жилым комплексом-новостройкой в Иркутской области признан ЖК Квартал Стрижи, который строит Группа компаний Восток Центр Иркутск. Второе место занял ЖК Новые горизонты на Пушкина от застройщика Финансово-строительная компания Атлант. Третье место присуждено ЖК Персона от застройщика Желдорипотека.

В специальной номинации Конкурса по Иркутской области победителем стал жилой комплекс-новостройка в Иркутской области, доступное жилье — ЖК V Квартал (Шелехов) Производственно-строительная компания СтройГрад.

Полный список победителей и призеров по всем регионам, включая федеральные номинации размещен на официальном сайте премии.