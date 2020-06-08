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Названы три лучших жилых комплекса в Иркутской области

8 июня 2020

Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. Лучшим жилым комплексом Иркутской области признан ЖК Квартал Стрижи от застройщика Группа компаний Восток Центр Иркутск, сообщают пресс-службе Премии ТОП ЖК.

В конкурсе приняло участие 1 155 проекта от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков по 189 номинациям. От Иркутской области в конкурсе участвовало 16 ЖК от 15 застройщиков. 

Решением жюри лучшим жилым комплексом-новостройкой в Иркутской области признан ЖК Квартал Стрижи, который строит Группа компаний Восток Центр Иркутск. Второе место занял ЖК Новые горизонты на Пушкина от застройщика Финансово-строительная компания Атлант. Третье место присуждено ЖК Персона от застройщика Желдорипотека.  

В специальной номинации Конкурса по Иркутской области победителем стал жилой комплекс-новостройка в Иркутской области, доступное жилье — ЖК V Квартал (Шелехов) Производственно-строительная компания СтройГрад

Полный список победителей и призеров по всем регионам, включая федеральные номинации размещен на официальном сайте премии. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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