В Иркутской области начал работу передвижной комплекс фотовидеофиксации дорожных нарушений

Все данные с комплекса поступают в ГКУ Иркутской области «Безопасный регион» и в региональную ГИБДД, сообщают в областной администрации.

Кроме того, инспекция корректирует и утверждает места установки камер. На данный момент работает один мобильный комплекс. С его помощью можно выявлять нарушения скоростного режима, правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов, правил остановки и стоянки.

Часть водителей агрессивно восприняла начало работы передвижного комплекса, в адрес операторов поступали оскорбления и угрозы физической расправы.

Четыре таких случая сейчас находится на контроле правоохранительных органов. Однако, специалисты настаивают: установка таких комплексов на дорогах и постоянная их работа делает дорожное движение значительно безопаснее.

Всего же на дорогах Иркутской области фиксацию нарушений сейчас осуществляют 136 стационарных комплексов. Интерактивная карта с местами расположения камер доступна на официальном сайте ГИБДД Иркутской области. Ежедневно с помощью комплексов фиксации выявляется более двух тысяч нарушений.