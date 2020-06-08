62% россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса по всему миру 30% респондентов отменили поездки за границу, а 25% опрошенных отказались и от поездок по России, сообщаю эксперты сервиса Работа.ру.

20% жителей России вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период. В варианте «Другое» жители России чаще всего отмечали, что изменили планы на отпуск в связи с падением доходов.

«Лето — традиционный сезон отпусков, когда в путешествие можно отправиться всей семьей. Однако из-за мировой пандемии коронавируса в этом году планы жителей России на летний отдых остаются неопределенными. Ожидаемо большинство наших соотечественников перенесли или вовсе отменили отпуск в этом году. На это, в том числе, повлияло и падение доходов жителей страны», — комментирует директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова.