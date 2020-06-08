Коронавирус расползается по Иркутской области

В Иркутской области коронавирус расползается по всему региону. 8 июня традиционно наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружены в очагах коронавирусной инфекции – в Иркутске за последние сутки заболели 72 человека (всего 1235), в Усть-Куте – 32 (всего 714). Сегодня к «лидерам» добавились такие города, как Свирск – 13 заболевших, Братск – 11, Бодайбо – 14. Также 10 новых случаев обнаружены в Куйтунском районе, 17 – в Иркутском районе, 6 – в Усть-Илимском. Таким образом, инфекция распространяется равномерно по всему региону, преимущественный способ заражения – внутренние контакты. Об этом свидетельствует карта распространения на 8 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

Иркутск – 1235 Усть-Кут – 714 Иркутский район – 315 Бодайбо – 265 Братск – 125.

Суточные темпы прироста новых случаев коронавируса в Иркутской области находятся на очень высоком уровне и составляют 7%. За день подтверждены 206 новых случаев, всего – 3083. Это говорит о том, что ситуацию с инфекцией пока не удается стабилизировать, несмотря на предпринимаемые меры.

По словам главы региона Игоря Кобзева, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной. Темпы прироста не снижаются, при этом местное распространение составляет более 73%. В связи с этим в области продолжается действие масочного режима. Тем не менее, с 7 июня область отменила 14-дневный карантин для приезжих.