В июне S7 Airlines восстановит полеты по всем направлениям внутри страны и расширит маршрутную сеть

В июне S7 Airlines рассчитывает восстановить полеты по всем маршрутам внутри страны, которые выполнялись зимой 2020 года и летом 2019 года. Большая часть новых направлений открывается в рамках развития маршрутной сети сибирских хабов – Новосибирска и Иркутска, сообщает авиаперевозчик.

S7 Airlines единственная авиакомпания, осуществляющая прямые регулярные рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, из Новосибирска в Волгоград и Оренбург, из Владивостока в Анадырь.

В маршрутной сети авиакомпании появляются новые южные направления: с июня S7 Airlines предлагает пассажирам из Иркутска прямые перелеты на черноморское побережье – в Сочи и Симферополь.

В летнем сезоне за счет новых межрегиональных рейсов расширяется география полетов S7 Airlines с вылетом из Москвы: регулярными рейсами из аэропорта Домодедово в июне можно отправиться в Ульяновск и Геленджик, на август запланированы первые вылеты в Махачкалу.

«Смягчение карантинных мер и традиционная для авиаперевозок сезонность, безусловно, отражаются на спросе. По нашим оценкам, восстановление рынка продолжается: в июне мы ожидаем рост пассажиропотока на 50% относительно мая, а количества рейсов – на 40%. Рассчитываем, что позитивная динамика сохранится и в другие летние месяцы», – говорит Григорий Давыдов, заместитель генерального директора по стратегии S7 Group.

Впервые в летнем расписании 2020 года S7 Airlines выполняет полеты по маршрутам сети на базе Embraer 170, которые были открыты в начале этого года: из Новосибирска в Нижнекамск, Магнитогорск, Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск, Ханты-Мансийск.

Рейсы S7 Airlines выполняются на самолетах ведущих мировых производителей. В парке авиакомпании – современные и комфортабельные лайнеры семейства Airbus A320, Airbus A320neo, Boeing 737-800 и Embraer 170. При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, особое внимание уделяется поверхностям, с которыми пассажиры контактируют чаще всего, – откидные столики, подлокотники, багажные полки.

Чтобы разгрузить процесс посадки, пассажиры экономического класса приглашаются на борт группами, начиная с хвостовой части самолета. Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга.