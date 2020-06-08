Кого увольняют первыми во время пандемии?

По результатам опроса “Мегаплан”, среди 1892 сотрудников, руководителей и владельцев компаний. Большинство респондентов уверены, что первыми в кризис увольняют маркетологов и уборщиц.

30% респондентов рассказали о том, что за последние два месяца в их компаниях прошли сокращения сотрудников. При этом большинство опрошенных (74,9%) отметили, что более двух лет работают в одной компании, а последнее повышение зарплаты у 43% респондентов было более года назад. Каждый второй опрошенный (49%) сообщил, что среди его знакомых, друзей или родственников есть те, кто в этот период лишился работы.

Большинство наемных сотрудников (42,2%) считают, что в случае финансовых проблем работодатели увольняют прежде всего маркетологов и сервисный персонал (уборщиков, курьеров, охранников).

А вот проще всего найти работу в кризис, с точки зрения большинства респондентов, сотрудникам рабочих специальностей (53%) и IT-специалистам (53%). 31% опрошенных считают, что найти работу не составит труда специалистам по продажам, 12% — бухгалтерам, 11% — бывшим руководителям, 10% — логистам и 7% — юристам.

С точки зрения большинства респондентов (66,6%), на решение руководства об увольнении сотрудника влияют прежде всего результаты труда. По мнению 61,5%, все зависит от уровня компетенций и наличия (или отсутствия) значимых рабочих навыков.

“Интересно, что среди компетенций сотрудников, которые помогают сохранить за собой рабочее место, опрошенные отдельно отметили знание специализированного ПО, — комментирует генеральный директор компании Мегаплана Сергей Козлов, — 28% опрошенных убеждены, что о ценности сотрудника для компании свидетельствует его умение работать в таск-менеджерах, CRM и других программах”.

Больше половины опрошенных (52%) уверены, что решение об увольнении конкретного специалиста может зависеть от его отношений с руководством. Почти треть (31,4%) полагают, что в таких вопросах имеет значение продолжительность работы в компании: новичков увольняют в первую очередь.

Три четверти респондентов согласны с утверждением, что незаменимых людей нет.

По мнению двух третей опрошенных, на их работе невозможно заменить генерального директора. 19,2% респондентов считают незаменимыми специалистов по работе с клиентами, 18,6% — IT-специалистов, 16% — бухгалтера, 4,6% — секретаря-администратора, 4,5% — маркетологов и специалистов по рекламе и 2,7% — охранников.