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Чартеры на Байкал планируют запустить этим летом

8 июня 2020

Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Главы регионов должны подготовить планы запуска туротрасли до 15 июня.

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По словам вице-премьера, прежде всего нужно поддержать семейный туризм. Поэтому предлагается сделать дополнительные льготные тарифы для семей с детьми. Также власти поддержат грантами предпринимателей, которые создают экопроекты, кемпинг-отели и парки.

В России за лето планируется открыть более десяти новых туристических маршрутов в Калининградскую область, Хакасию, на Байкал и в Горный Алтай. Власти рассчитывают, что на этих направлениях появятся чартерные рейсы. По словам господина Чернышенко, «уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки». Пакетный тур на Байкал на десять дней может стоить около 45 тыс. руб. «Это такое достижение, я бы сказал»,— сказал господин Чернышенко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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