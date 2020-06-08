Китай вышел к докризисному уровню продаж, а в Европе возобновлены просмотры и транзакции

В ряде европейских стран, среди которых Германия, Италия и Франция, вновь разрешены просмотры и возобновлены сделки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе лучшие показатели по уровню продаж демонстрирует Китай, сообщает Knight Frank.

Что касается мировой ситуации, то в середине мая Франция, Португалия и Швейцария добились определенных успехов в восстановлении своей экономики, но в то же время другие государства столкнулись с небольшой вспышкой новых случаев заражения (Южная Корея и Китай). Сценарий «два шага вперед, один назад», скорее всего, будет актуален и в обозримом будущем.

Тем не менее, некоторые европейские рынки жилья находятся на стадии нормализации. Просмотры недвижимости и транзакции теперь разрешены в Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Швейцарии и Германии.

Экономическая активность постепенно возвращается к нормальному уровню – в трех четвертях отслеживаемых городов зарегистрировано повышение мобильности населения. Причем в Берлине, Милане и Сиднее наблюдались самые высокие показатели роста по этому параметру (согласно данным Citymapper Mobility Index1).

Несмотря на наличие показателей, свидетельствующих о более высокой мобильности населения, двухмесячный простой, как ожидается, будет иметь значительные и долгосрочные экономические последствия. Последнее исследование Global Risk Survey от Oxford Economics показывает, что 39% экономистов ожидают, что глобальная рецессия продлится три квартала, и только 8% сейчас прогнозируют восстановление экономики по V-образной траектории (по сравнению с 44% экспертов в марте).

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Китае продажи недвижимости продолжают восстанавливаться: с 22-х продаж к 8 февраля до почти 5 000 продаж к 11 мая. За исключением спада во время государственных праздников, китайскому рынку в целом удалось вернуться к уровню декабря 2019 года.

Китай: продажи недвижимости

В Австралии стоимость австралийского доллара резко возросла отчасти из-за пакета мер по стимуляции экономики RBA (Reserve Bank of Australia). На первичном рынке Сиднея цены выросли на 4,7% (в пересчете за год) к концу марта 2020 года и на 1,2% за I квартал 2020 года. Поскольку с 9 мая разрешено проводить просмотры домов и аукционы, оценка покупательской активности вскоре станет возможной.

В Новой Зеландии переходят ко второму этапу снятия ограничений, при котором будут открыты школы, а работники вернутся в офисы. Как в стране, так и на оклендском рынке цены выросли в конце 2019 года из-за дисбаланса между спросом и предложением. Поскольку иностранные покупатели в основном ограничиваются покупкой новостроек, а перемещения все еще ограничены, уровень продаж будет зависеть от внутреннего спроса и устойчивости экономики в ближайшие месяцы.

В Индии Нарендра Моди объявил о предоставлении финансовой помощи в размере 266 млрд долларов, эти деньги будут направлены на восстановление национальной экономики.

Европа

В Великобритании Борис Джонсон изложил свой план по выводу страны из режима карантина, в том числе разрешив агентам по недвижимости вернуться на работу с 13 мая.

В свете того, что правительство обозначило начало июля как самое раннее время, к которому Великобритания полностью выйдет из режима ограничений, мы обновили наши прогнозы по рынку жилой недвижимости в Великобритании. В 2020 году может произойти снижение цен на 7% в Лондоне и на 5% на региональных рынках, причем оно наблюдается уже в период с марта по май.

Италия, одна из наиболее пострадавших стран Европы, которая ввела режим карантина первой, планировала разрешить просмотр с 18 мая. Однако операции совершались в период ограничений, поскольку нотариусы продолжали работать, а со стороны немецких потребителей наблюдался большой спрос.

США

В США более половины штатов начали ослаблять карантинные меры, а Федеральный резерв объявил о дальнейших мерах по стимулированию экономики.

Ближний Восток и Африка

Правительство Саудовской Аравии объявило, что планирует увеличить НДС с 5% до 15%, начиная с 1 июля. Нефтяные доходы страны упали до 34 млрд долларов в I квартале 2020 года, что на 22% ниже, чем годом ранее, и ожидается, что увеличение налога станет одной из наиболее суровых мер жесткой экономии.

Covid-19 оказывает влияние на экономику и рынки жилья стран юга Африки, где цены на недвижимость подвергаются давлению в результате экономического спада.

Сводные данные по авиаперелетам

Поскольку динамика на рынках недвижимости связана с тем, когда откроются основные туристические направления, Knight Frank были проанализированы последние анонсы от авиакомпаний по ключевым маршрутам.

В последние недели ряд авиакомпаний пытается составить сетку расписания, но, несмотря на планы по увеличению пропускной способности в ближайшие месяцы, авиасообщение может восстановиться окончательно только к 2022-2023 гг.

Одним из ключевых изменений на этой неделе стало известие о том, что жители Франции и Великобритании могут путешествовать из одной страны в другую без необходимости соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель после возвращения.

Свободное передвижение разрешено между следующими странами: Австралия и Новая Зеландия; Австрия и Германия; Эстония, Латвия и Литва.