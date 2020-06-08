Игорь Кобзев: Ситуация с COVID-19 в Приангарье сложная

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной. В связи с этим в области продолжается действие масочного режима. Об этом сегодня, 8 июня, на заседании оперативного штаба заявил глава региона Игорь Кобзев.

Темпы прироста не снижаются, при этом местное распространение составляет более 73%. Под угрозой находятся прежде всего работающие предприятия и организации розничной торговли.

– Обращаюсь к руководителям всех без исключения предприятий: масочный режим продолжает действовать. Проведите разговоры с сотрудниками: это требование должно соблюдаться. Необходима ежедневная дезинфекция. Рабочие места нужно организовать с учетом социальной дистанции, - сказал Игорь Кобзев. – Ограничьте посещение предприятий сторонними лицами, совещания, по возможности, проводите дистанционно. Вы должны понимать: при появлении хотя бы одного заболевшего мы будем вынуждены отправить на самоизоляцию весь коллектив.

По данным на 8 июня, в Иркутской области в общей сложности зарегистрировано 3083 заболевших, прирост за сутки – 206 случаев.