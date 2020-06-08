С 7 июня в Иркутской области отменяют 14-дневный карантин для приезжих

С 7 июня в Иркутской области прекратила действие практика обязательного размещения прилетевших в регион пассажиров в обсерваторы или на самоизоляцию, сообщают в областной администрации.

Тем не менее сотрудники Роспотребнадзора продолжат вести в аэропорту круглосуточный контроль за состоянием пассажиров и членов экипажей для выявления людей с признаками респираторных заболеваний.

Прибывшие могут быть изолированы на дому или помещены в обсерватор по эпидемическим показаниям, если такое решение примет главный государственный санитарный врач Иркутской области.

При этом требование обязательного размещения в обсерваторы по-прежнему относится к тем, кто прибывает в регион на работу вахтовым методом.