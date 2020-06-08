Россияне увлеклись рыбалкой и охотой: исследование Wildberries

Wildbrerries – крупнейший российский онлайн-ритейлер – заметил значительный рост продаж товаров для рыбалки и охоты в мае.

Ограничительные меры во время периода самоизоляции и неопределенная ситуация с туристическими поездками повлияли на летний досуг россиян, выяснили аналитики WIldberries. Речь идёт о рыбалке и охоте, популярность которых этим летом может вырасти, в особенности среди жителей крупных городов, которым хочется сменить городскую среду на времяпрепровождение на природе и свежем воздухе.

По данным продаж крупнейшей онлайн-площадки Wildberries, россияне приобрели в мае 2020 года на 72% больше товаров для охоты и рыбалки в денежном выражении по сравнению с апрелем.

Так, самыми популярными товарами у рыбаков стали поплавки (рост продаж +191% в мае по сравнению с апрелем), рыболовные поводки − подвязки для крючков (+185%), удочки (+118%) и крючки (+117%), туристические стулья (+47%) и столы (+34%), а также спортивные фонари (+41%) для освещения места рыбалки.

Охотники же больше всего приобретали палатки (+85%), спальники (+83%), туристические, походные и охотничьи ножи (+40%), а настоящим хитом стали бинокли – рост более чем в 22,5 раза.

При этом наибольший спрос у рыбаков мы заметили на мягкие приманки (+232%) и вёсла для лодок (+246%), рыболовные зажимы (+95%), рыболовные садки (+48%), наборы для рыбалки (+24%) и сигнализаторы клёва (+19%).

Стали более популярны рыболовные и охотничьи костюмы, продажи которых показали рост на 75% и 50% соответственно. Рыбаки чаще покупали резиновые сапоги (+51%), а вот охотники – ботинки. Среди аксессуаров, которые чаще с собой берут на охоту и рыбалку, оказались такие наиболее динамично растущие группы товаров, как термосы (+186%), гермочехлы (+139%), походные рюкзаки (+71%), термосумки (+50%) и гермосумки (+25%), туристические коврики (+29%). Самой же популярной едой у обеих групп оказались туристические консервы.