ФНС разъяснила порядок использования налогового бонуса для самозанятых

Всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Эта мера поддержки предусмотрена Федеральным законом от 08.06.2020 № 166‑ФЗ.

Он действует до конца 2020 года и предназначен исключительно для уплаты налога на профессиональный доход (в том числе задолженности и пени по нему), начиная с июля.

Дополнительный налоговый бонус предоставляется всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Дополнительный налоговый бонус суммируется с неиспользованным налоговым бонусом, полученным при регистрации. Сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт.

Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога, задолженности и пени до его полного использования. ФНС России обращает внимание, что налог за май, начисленный в июне, уплачивается по старой схеме с уменьшением ставки за счет полученного при регистрации неиспользованного налогового бонуса, а именно - уменьшает налоговую ставку на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% - в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП. При этом дополнительный налоговый бонус пока еще учитываться не будет.