В Иркутский район доставили 24 тысячи медицинских масок для пожилых людей

В Иркутский район передано 24 тысячи многоразовых масок от министерства по молодежной политики Иркутской области. Средства защиты предназначены для пожилых людей старше 60 лет. В ближайшее время они распределены между муниципальными образованиями района.

- Маски будут переданы жителям района, которые обратились в администрацию или на горячую линию в рамках акции #Мывместе. На территории Иркутского района работают 92 добровольца, которые помогут доставить средства защиты пожилым людям, - рассказала консультант отдела развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики администрации Иркутского района Виктория Самойлова.