Модернизацию учреждений профобразования включат в стратегию развития Иркутской области до 2036 года

Глава региона Игорь Кобзев сегодня, 8 июня, посетил Иркутский региональный колледж педагогического образования. Учреждение создано в 2011 году путем объединения трех педколледжей Иркутска и профессионального училища №67, занимает четыре здания. Здесь готовят педагогов по 8 специальностям. Общее число обучающихся – более 2700 человек.

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» колледж был оснащён интерактивными комплексами и компьютерным оборудованием. Тогда же в учреждении по федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» были оборудованы пять мастерских по специальностям педагогического профиля. Мастерские отвечают требованиям стандартов WorldSkills. Однако есть и помещения, которые нуждаются в капитальном ремонте. К примеру, спортивный зал и здание общежития.

- В систему среднего профессионального образования входят 74 областных учреждения. К сожалению, не только этому колледжу нужен капитальный ремонт и дополнительное финансирование. Предлагаю включить модернизацию учреждений среднего профессионального образования региона в соответствующий раздел «Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года». Наши студенты должны учиться в достойных условиях, будем к этому стремиться, - отметил Игорь Кобзев.