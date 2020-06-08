Центр одаренных детей Иркутской области оборудуют на 155 млн рублей

В Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей Иркутской области появится оборудование на 155,8 млн рублей.

Оборудование предназначено для научных занятий школьников. В частности, в центре появятся различные мини-лаборатории, приборы, приспособления и наглядные материалы по физике, химии, геометрии, биологии, геологии, экологии, а также по инновационным наукам и IT.

Как сообщает RosTender.info, региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования объявил тендер на поставку оборудования. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 155,8 млн рублей. Итоги тендера планируют подвести 22 июня. Как отмечается в условиях контракта, 4,6 тыс. единиц оборудования предстоит доставить в Иркутск и в Ангарск до 20 августа текущего года.

Центр выявления одаренных детей создается в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». В образовательной программе центра будут принимать участие дети из Иркутской области, демонстрирующие выдающиеся успехи в науках - математике, информатике, физике, химии, биологии, в проектной деятельности, в спорте - легкой атлетике, футболе, теннисе, восточных единоборствах и шахматах, а также в искусстве - театре, живописи, хореографии, классической музыке и литературном творчестве.