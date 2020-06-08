В Иркутске продолжается ремонт улицы Депутатской

Подрядная организация, осуществляющая ремонт улицы Депутатской в Иркутске, устранила замечания администрации города и независимого строительного контроля по проведению ремонтных работ на объекте.

– Основными замечаниями по данному объекту были несвоевременный вывоз строительного мусора, отсутствие временных тротуаров для пешеходов, неудовлетворительное состояние проезжей части, отсутствие временных знаков и ограждений. На данный момент все нарушения устранены, подрядчик перешел на круглосуточный режим работы, увеличил количество техники и рабочих, – отметил инженер группы строительного контроля иркутского испытательного центра Владимир Молоков.

Работы на объекте начались 24 апреля, закончить их должны до 31 августа. По контракту, на улице Депутатской предусмотрены укладка нового асфальта, бордюрного камня, обустройство тротуаров, расширение проезжей части рядом со светофорами, установка новых ограждений. 30 мая администрация Иркутска приостановила деятельность подрядной организации, осуществляющей ремонт улицы на 5 дней. Основанием для этого послужили многочисленные нарушения, допущенные подрядчиком во время проведения ремонтных работ.

Напомним, всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутске отремонтируют 23 км дорог на 19 участках.​