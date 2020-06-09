Райффайзенбанк запускает кредитку с понятным кэшбэком

Райффайзенбанк объявляет о запуске новой кредитной карты «Кэшбэк на всё». Её владельцы будут получать 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта бесплатная в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

«Наш недавний опрос показал, что почти треть россиян отказывалась от карт с кэшбэком из-за отсутствия понятной информации по начислению бонусов. Мы же предлагаем простой и доступный каждому формат программы лояльности, без скрытых условий и звездочек», — рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.

Клиент получает кэшбэк 1,5% с любой покупки, оплаченной кредитной картой (Visa Gold). Кэшбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счёт. Баланс кэшбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

Райффайзенбанк начислит кэшбэк за любые, даже самые маленькие покупки клиента суммой меньше 1 рубля. При этом нет ограничений и по максимальной сумме траты. Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также за операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на всё» можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте raif.ru или в любом офисе Райффайзенбанка.