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Всемирный банк прогнозирует падение российской экономики в 2020 году на 6%

9 июня 2020

Основными факторами падения станут цены на нефть и пандемия коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

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"Экономику России в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - отмечается в докладе. Таким образом, Всемирный банк резко ухудшил свой январский прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году (+1,6%).

При этом в 2021 году российскую экономику ждет подъем на 2,7%, считают авторы документа. Это также значительно выше январского прогноза (+1,8%).

Прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5% и рост 2021 году на 2,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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