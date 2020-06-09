Всемирный банк прогнозирует падение российской экономики в 2020 году на 6%

Основными факторами падения станут цены на нефть и пандемия коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

"Экономику России в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - отмечается в докладе. Таким образом, Всемирный банк резко ухудшил свой январский прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году (+1,6%).

При этом в 2021 году российскую экономику ждет подъем на 2,7%, считают авторы документа. Это также значительно выше январского прогноза (+1,8%).

Прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5% и рост 2021 году на 2,8%.