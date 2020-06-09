Больше 80 сделок льготной ипотеки под 6,5% зарегистрировано в Приангарье

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 84 сделки по программе льготной ипотеки в мае. Всего в прошлом месяце на регистрацию ипотеки в ведомство поступило 2346 заявлений.

«По сравнению с апрелем количество поступивших на регистрацию ипотеки документов увеличилось на 12%. При этом Управление Росреестра по Иркутской области уделяет особое внимание регистрации ипотечных сделок. Регистрация сделок по программе льготной ипотеки проводится ведомством в максимально короткие сроки», - говорит начальник отдела регистрации недвижимости № 4 Управления Росреестра по Иркутской области Екатерина Щука.

Напомним, программа льготной ипотеки утверждена Правительством РФ 23 апреля 2020 года. Данной программой предусмотрено предоставление ипотеки по ставке не более 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Пониженная ставка действует весь срок кредита. Приобрести жилье по программе можно в строящемся доме или в уже возведенной новостройке. Первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Оформить льготную ипотеку граждане России могут по 1 ноября 2020 года.