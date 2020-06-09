Не сбавляем темпов: 182 новых случая коронавируса подтверждены в Приангарье

9 июня в Иркутской области подтверждены 182 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 3265. Среди заболевших за последние сутки 31 вахтовик, всего – 1247, 24 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб. Ситуация c COVID-19 в регионе остается сложной, темпы прироста новых случаев держатся на очень высоком уровне – 5,5%.

Госпитализированы в регионе 2325 человек, из них 182 за последние сутки. Выздоровели 908 человек, 77 за последние сутки.

Сегодня зарегистрировано еще три смерти, в общей сложности скончались 32 человека: 15 от COVID-19, 17 от заболеваний, не связанных с вирусом.

По словам главы региона Игоря Кобзева, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной. Темпы прироста не снижаются, при этом местное распространение составляет более 73%. В связи с этим в области продолжается действие масочного режима. Тем не менее, с 7 июня область решила отменить 14-дневный карантин для приезжих.

При этом в Москве отменили основные ограничения, введенные в городе из-за пандемии коронавируса, — режим домашней самоизоляции и цифровые пропуска для поездок. С 9 июня откроются парикмахерские, с 16 июня — летние кафе, музеи и стоматологии, а с 23 июня — рестораны и фитнес-центры. Перчаточно-масочный режим в столице сохраняется.

Ограничения в Москве сняты, несмотря на то, что коэффициент распространения COVID-19 (показывает динамику заражений в регионе за восемь дней) 8 июня находился на уровне 0,93, что, по методике Роспотребнадзора, не позволяет вводить столь масштабные послабления. Согласно документам ведомства, при таком значении коэффициента рекомендуется открывать магазины площадью до 400 кв. м. и учреждения сферы услуг. Но для следующего этапа послаблений (открытие торговых объектов площадью до 800 кв. м. и отдельных образовательных организаций) значение коэффициента должно составлять 0,75. И лишь при 0,5 рекомендуется возобновлять работу гостиниц, ресторанов, школ и вузов, парков и скверов с условием соблюдения мер социальной дистанции.

Политолог Михаил Виноградов называет решение столичных властей «реакцией на усталость, которая в обществе была очень сильна от ограничительных мер». «Видно, власти уже не могли сдерживать людей, рвавшихся на свободу. Сейчас будет голосование по поправкам к Конституции, и это все проходит в условиях, когда популярность карантинных мер резко упала. Если сначала они соблюдались и одобрялись, то сейчас народ устал, у многих усилились претензии к власти»,— рассуждает политолог Алексей Макаркин, который считает решение градоначальника «в значительной степени политическим».

Вопрос – последуют ли регионы примеру Москвы?