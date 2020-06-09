За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано два пожара

По одному возгоранию произошло в Иркутском и Усольском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 0,4 га, сообщают в областной администрации.
Данные пожары возникли по вине местного населения на не закрепленных за арендаторами участках.
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Новости
За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано два пожара9 июня 2020
По одному возгоранию произошло в Иркутском и Усольском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 0,4 га, сообщают в областной администрации.
Данные пожары возникли по вине местного населения на не закрепленных за арендаторами участках.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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