За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано два пожара

По одному возгоранию произошло в Иркутском и Усольском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 0,4 га, сообщают в областной администрации.

Данные пожары возникли по вине местного населения на не закрепленных за арендаторами участках.