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За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано два пожара

9 июня 2020

По одному возгоранию произошло в Иркутском и Усольском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 0,4 га, сообщают в областной администрации.

Данные пожары возникли по вине местного населения на не закрепленных за арендаторами участках. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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