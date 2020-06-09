Материальное положение занимает у россиян четвертое место среди главных аспектов жизни

Наиболее важными для себя аспектами жизни россияне считают здоровье (своё и близких), семью и безопасность, сообщает ВЦИОМ.

Наиболее значимыми сторонами жизни наших соотечественников остаются здоровье (их собственное и их близких) — 99%, отношения в семье (98%) и безопасность (97%). Также высокое значение имеют для наших соотечественников материальное положение семьи (96%) и их среда обитания, экология в месте проживания респондентов — 96%. Социальная инфраструктура в месте проживания важна для 94% сограждан.

Наличие возможности общаться с друзьями и близкими важно для 93%.

Важность актуальной экономической и политической обстановки в стране в целом составляет 87%, - 4 п.п. с предыдущего замера в 2017 г. Возможность достижения поставленных целей важна для 84% россиян, - 6 п.п. по сравнению с 2017 г.

Повысилась важность климата в месте проживания наших соотечественников — 78%., +11 п. п. в сравнении с 2017 г. Наличие досуга и возможности его проведения, в том числе во время отпуска, на сегодняшний день важно для 70% россиян, пятнадцать лет назад об этом сообщали 82%.

Возможность творческой самореализации (61%), социальный статус и занимаемое в обществе положение (60%) уменьшили свое значение для наших соотечественников в сравнении с 2017 г.

Это минимальные зафиксированные значения за весь период мониторинга с 2005 г. При этом значение для россиян социального статуса демонстрирует снижение с уровня значений 84-85% в 2005-2009 гг. до 75% в 2014 г., 67% в 2017 г. и 60% в актуальное время.

Наименьшую важность для россиян на сегодняшний день имеют возможность принимать участие в общественной и политической жизни (40% п., в 2017 г. — 52%), а также продвижение по карьерной лестнице (33%, по сравнению с предыдущим измерением снижение на 8 п.п.).