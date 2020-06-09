Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке

Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным продуктам «Рефинансирование» и «Готовое жилье». Ставки снижены на 0,4 п.п. Теперь рефинансировать кредиты других банков можно по ставке от 8,29%. При покупке квартиры на вторичном рынке ставка составит от 8,49%.

«Смягчение карантинных мер побуждает многих россиян задуматься о том, как грамотно управлять своими расходами. Рефинансирование ипотеки позволит существенно сэкономить на ежемесячных платежах: снизить сумму переплаты или уменьшить срок кредита. Мы ожидаем роста спроса на этот продукт по сравнению с апрелем и маем», — отметил руководитель департамента ипотечного кредитования Альфа-Банк Артем Иванов.

Также банк расширил действие льготной программы ипотеки с господдержкой. Теперь кредит по ставке 6,19% можно оформить без дополнительных условий. Клиенты могут получить до 8 млн руб. на срок до 30 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры. А при сумме кредита от 6 млн рублей в Москве и Московской области, от 5 млн рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 2,5 млн рублей в других регионах доступна ставка 5,99%.

В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку по сниженной ставке можно онлайн, без визита в офис. Чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном приложении или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью и электронную трудовую книжку.