Анна Лоевская возглавила дивизион «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Анна Лоевская назначена на должность директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка. Ранее эту должность занимал Евгений Колбин, который возглавил дочернюю компанию Сбербанка SberCloud (ООО «Облачные технологии»).
Анна Лоевская работает в Сбербанке с 2015 года. Она отвечала за развитие и перезапуск платформы корпоративного интернет-банкинга Сбербанк Бизнес Онлайн. С конца 2019 года Анна Лоевская исполняла обязанности директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк». За это время под её руководством в веб-версии интернет-банка были перезапущены ключевые функции системы, реализована глобальная навигация, создан интерактивный раздел «Помощь», в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн запущен маркетплейс сервисов и услуг для развития и ведения бизнеса.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Анна уже внесла весомый вклад в разработку и развитие Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банка, который неоднократно признавался лучшим по версии премий и профессионального сообщества и пользуется заслуженной популярностью у наших корпоративных клиентов. Она показала себя руководителем, успешно справляющимся с задачами на новом уровне ответственности, поэтому это назначение — решение, уже проверенное "в бою". Желаю новых успехов Анне и всей команде дивизиона!»