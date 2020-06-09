ЭДО для всех: «КОРУС Консалтинг СНГ» запустил новый сервис легкого документооборота для бизнеса

«Сфера Партнер» — новый сервис легкого электронного документооборота от «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка), направленный на поддержку малого и среднего бизнеса и обеспечивающий стабильность документооборота между юридическими лицами и ИП по всей России в новых условиях посткоронавируса.

Удобство и простота интерфейса «Сфера Партнер» поможет легко разобраться в работе сервиса электронного документооборота даже тем пользователям, которые впервые познакомились с понятием ЭДО.

Сергей Машурин, руководитель «КОРУС Консалтинг СНГ»:

«В новых реалиях мы хотим обеспечить малый и средний бизнес важным и удобным инструментом, позволяющим организовать режим удаленной работы и при этом поддерживать текущие бизнес-процессы в части документооборота между юридическими лицами».

«Сфера Партнер» позволит двум контрагентам обмениваться и подписывать любые типы документов, кроме УПД (универсальный передаточный документ) и счет-фактур. Обмен документами возможен посредством роуминга, даже если контрагенты обслуживаются разными провайдерами. Документы, подписанные и переданные посредством ЭДО, невозможно подделать, они обладают полной юридической силой и значимостью. Кроме того, все они хранятся в облаке и не подлежат утере. Единственное, что необходимо сделать для начала работы в «Сфера Партнер», — обзавестись электронной подписью. Выпустить ее можно в Удостоверяющем центре «КОРУС Консалтинг СНГ».