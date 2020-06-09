ВТБ открыл 93% сети своих офисов

Число работающих офисов ВТБ по состоянию на 8 июня увеличилось до 1330 — таким образом, в режиме полноценного обслуживания клиентов сегодня находится уже 93% сети банка. Более 270 отделений работают в Москве и области, более 90 — в Санкт-Петербурге и Ленобласти, более 960 — в остальных регионах страны.

По итогам первой недели июня в среднем в офисах ВТБ ежедневно обслуживались около 100 тысяч человек. По сравнению со средними значениями мая клиентопоток вырос примерно на 80%. На фоне смягчения режима самоизоляции в российских регионах клиенты стали активнее посещать банк для оформления необходимых продуктов и услуг. Сегодня ВТБ открыл свои офисы в 432 из 438 городов присутствия.

В период самоизоляции клиенты стали активнее использовать процесс безбумажного обслуживания при посещении офисов. Тренд начался весной и продолжился уже в июне. Клиент оформляет продукт в отделении, а подписывает документ, сформированный сотрудником, в своем мобильном приложении, что делает процедуру более безопасной и значительно сокращает обслуживание.

В настоящее время все офисы ВТБ полностью соответствуют требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В отделениях ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

«На фоне смягчения режима самоизоляции в российских регионах ВТБ все активнее открывает свою сеть отделений. В начале июня мы превысили рубеж в 90% работающих офисов, в случае нормализации ситуации будем готовы увеличивать их число. При этом в каждом конкретном регионе подходим к оценке индивидуально и принимаем решение о возобновлении работы только в случае, если это будет безопасно и для наших сотрудников, и для клиентов. По-прежнему просим всех при посещении офисов соблюдать необходимые меры предосторожности для защиты себя и окружающих», — комментирует Вячеслав Грицаенко, директор департамента администрирования региональной сети ВТБ.