Дальневосточный банк предложил для бизнеса акцию «Отличный старт!»

В рамках акции «Отличный старт!» Дальневосточный банк предлагает новым клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рублях и/или в иностранной валюте в течение первых трех месяцев. Всем участникам акции бесплатно подключат систему дистанционного банковского обслуживания «iBank2», оформят все необходимые для открытия счета документы.

Предложение действует до 31 августа 2020 г. Для того, чтобы им воспользоваться, до 20 августа 2020 г. включительно необходимо предоставить полный пакет документов для открытия счета в любой из офисов Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Забронировать расчетный счет онлайн можно на сайте Банка.

С подробной информацией об акции «Отличный старт!», ее организаторе, правилах проведения, Тарифами на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru, по телефону контакт-центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), а также в офисах Дальневосточного банка.