В Примсоцбанке можно застраховаться от коронавируса

Застраховаться от коронавирусной инфекции теперь может житель любого региона, где представлены офисы Примсоцбанка. С 8 июня здесь ввели новую программу страхования жизни и здоровья от компании «АльфаСтрахование».

Новый полис можно оформить как на себя, так и на родственников в возрасте от 7 до 70 лет, главное условие – они должны быть гражданами нашей страны. Стоимость полиса варьируются от 3 до 10 тысяч. Выплата по полису производится по двум страховым рискам:

- временная нетрудоспособность Застрахованного лица на период заболевания

- уход из жизни по причине заболевания.

Для оформления программы страхования достаточно паспорта РФ.



Более подробную информацию и видах страхования в Примсоцбанке можно найти сайте или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.