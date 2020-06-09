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ПСБ снижает ставку по льготной ипотеке до 5,85%

9 июня 2020

ПСБ снизил ставку по ипотеке в рамках государственной программы льготного кредитования до 5,85%. Новые условия являются самыми выгодными на рынке и распространяются на весь срок действия программы – до 1 ноября 2020 года.

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«За первые полтора месяца после запуска льготной ипотеки мы уже выдали кредиты почти на 2 млрд рублей. В мае на долю ипотеки с господдержкой пришлась половина поступивших в банк заявок на кредит и треть всех ипотечных выдач. Ожидаем, что и в июне интерес к новостройкам по программе продолжит расти, в том числе благодаря тем привлекательным условиям, что мы предлагаем», – говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ. 

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести у застройщика как строящееся, так и готовое жилье в любом регионе России. Максимальная сумма кредита составляет до 8 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне 20%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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