ПСБ снизил ставки по ипотеке

ПСБ улучшил условия по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, апартаментов, а также новых и готовых домов. Банк снизил ставки на 0,5 - 1,3 п.п. в зависимости от типа приобретаемой недвижимости.

Теперь самая низкая ставка по кредитам на новостройки составляет 7,65% годовых. Условие действует при первоначальном взносе 15% и сумме кредита от 5 млн рублей для Москвы и Московской области, от 3,5 млн рублей – для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 2,5 млн рублей – для регионов.

Минимальная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке установлена на уровне 8,1% – для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами банка; 8,2% – для остальных работников ОПК, зарплатных клиентов банка и клиентов Orange Premium Club.

Ипотека на апартаменты на первичном рынке в Москве доступна по ставке от 7,8% при первоначальном взносе от 15% и сумме кредита от 7 млн рублей.