ПСБ финансирует экспорт энергетического угля на сумму 1 млрд рублей

ПСБ выдал ПАО «Кузбасская топливная компания» 1 млрд рублей в рамках возобновляемой кредитной линии. Средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на развитие экспортного потенциала компании и финансирование текущих контрактов.

«ПСБ продолжает расширять сотрудничество с экспортерами и в 2020 году планирует финансирование экспортоориентированных производителей в объеме не менее 75 млрд рублей. Мы анализируем потребности бизнеса, досконально изучаем взаимодействие покупателя с поставщиком — банк готов предоставлять клиентам комплексные решения для производства и поставок готовой продукции, актуальные в текущих рыночных условиях», — комментирует руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов.

Для справки: ПАО «Кузбасская топливная компания» — один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру, расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями