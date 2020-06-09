Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний

Райффайзенбанк запустил пакет расчетно-кассового обслуживания «Мировой» для новых клиентов из сегмента международного бизнеса с выручкой до 1 млрд руб., который позволяет совершать рублевые и валютные операции по всему миру с минимальными затратами.

«При разработке нового пакета мы учитывали потребности работы международных компаний малого и среднего бизнеса на российском рынке. Международным компаниям важно работать с надежным финансовым партнером, который предлагает понятный и прозрачный тариф с выгодным набором услуг. Мы как „дочка“ иностранного банка, а также самый надежный банк на российском рынке можем предоставить международной компании возможность осуществления операций на лучших условиях», — сказала Анна Епифанова, руководитель отдела корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.

Пакетное предложение включает 150 рублевых платежей, две корпоративные карты Mastercard Corporate, платежи в продленный операционный день, идентификацию входящих платежей, таможенную карту, выписки в формате SWIFT. Кроме того, пакет «Мировой» предусматривает, что банк не будет брать комиссию за переводы физическим лицам, а комиссия за валютные платежи в сторонний банк составляет минимальные 0,1%. Среди ключевых преимуществ нового пакета: персональный клиентский менеджер, возможность получения консультации на шести языках, персональный менеджер счета, который помогает с оформлением документов.