Россельхозбанк провел отраслевую агросессию по развитию свиноводства

РСХБ запустил серию встреч, посвященных актуальным вопросам развития АПК в текущих условиях. Мероприятия будут проходить в формате агросессий с участием представителей Минсельхоза РФ, профессионального сообщества и экспертов Банка.

Первая агросессия состоялась 1 июня 2020 г. и была посвящена свиноводству. На встрече обсуждались меры по поддержке компаний, которые помогут стабилизировать ситуацию в свиноводстве, и рыночные тенденции, определяющие развитие отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективы. Участники отдельно обсудили целесообразность реализации новых проектов, экспортный потенциал и инструменты повышения эффективности.

«Кризис влияет и на агропром. Параметры многих стартовавших в отрасли проектов будут вынужденно пересмотрены, поскольку меняется картина отраслевых рисков и стратегическое видение рынка. Прежде всего, с точки зрения издержек бизнеса на производство сельхозпродукции, объемов продаж и ценовой политики, рентабельности предприятий. Но неслучайно говорят, что каждый кризис – это не только проблемы, но и новые возможности. В случае с АПК это поиск новых рынков сбыта, в том числе и за рубежом, развитие цифровых агротехнологий, включая онлайн-площадки для продажи продовольствия, увеличение глубины переработки сельхозсырья. В целом повышение эффективности экономических и управленческих моделей на агропредприятиях», — заявил в начале встречи Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

На агросессии прозвучал тезис о высокой стадии развития свиноводческой отрасли в стране. Россия по итогам 2019 г. вошла в первую пятерку стран-производителей свинины. По данным Росстата, РФ с результатом в 3936 тыс. тонн практически разделила 4-е место с Бразилией.

Все участники встречи сошлись во мнении, что на данный момент состояние рынка свинины выглядит непростым. Генеральный директор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев в своем докладе акцентировал внимание на риске перенасыщения отечественного рынка свинины. «С того момента, как в 2018 году Россия вышла на самообеспеченность по рынку свинины, рынок изменился. Сегодня мы видим необходимость приступать к мораторию на новые проекты в части товарного производства в отдельных регионах», — подчеркнул Юрий Ковалев.

Эксперты Банка назвали две основные точки роста инвестиционного кредитования отрасли. Первая — завершение вертикальной интеграции производителей, прежде всего, строительство селекционно-генетических центров и производство мясных продуктов. Вторая — запуск новых мощностей в регионах Сибири Дальнего Востока для удовлетворения спроса на охлажденное мясо. По оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ, потенциал запуска новых инвестиционных проектов в свиноводстве сохраняется в регионах Сибири и Дальнего Востока и составляет 250 тыс. тонн.

Отдельной темой обсуждения стал вопрос экспорта. В 2019 г. поставки российской свинины за рубеж выросли на 27% к показателям 2018 г. и составили 108 тыс. тонн. В долгосрочной перспективе экспорт может превысить 400-500 тыс. тонн. В прошлом году продукция свиноводства России была допущена на рынок Вьетнама, однако крупнейший мировой рынок, Китай, закрыт.

Выход на рынок КНР может кардинальным образом изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону. Из-за дефицита свинины Китай кратно увеличит импорт продукции свиноводства до 4,5 млн тонн в 2020 г. и до 3-3,5 млн тонн в 2021-2025 гг. При этом Россия, — единственная страна, не имеющая доступ на китайский рынок, составляющий почти половину всего мирового экспорта. Уже имея опыт работы с Гонконгом и Вьетнамом, российские свиноводы могли бы рассчитывать на увеличение поставок свинины в Китай до 300-350 тыс. тонн стоимостью до 1 млрд долларов США в текущих ценах.

Кроме того, значимую роль играет фактор снижения цен из-за увеличения объема производства свинины на фоне снижения спроса в период самоизоляции. Однако, по мнению экспертов, спрос неизбежно будет восстанавливаться, а строить ценовые прогнозы, опираясь на текущий уровень цен, пока рано.

Участники агросессии также обсудили перспективы слияния и поглощения на рынке свинины и возможности расширения рынка сбыта. Со стороны бизнес-сообщества прозвучало консолидированное мнение о том, что первостепенная задача для отрасли — повышение эффективности.

Так, Председатель совета директоров ГК АГРОЭКО Владимир Маслов обозначил: «При текущих тенденциях важно работать над повышением производственной эффективности, снижением затрат и себестоимости. Мясопереработка, в том числе, переработка побочных продуктов - это путь к увеличению эффективности производства. Не многие предприятия могут обеспечить такую глубину и качество переработки. Что касается каналов сбыта, отмечу, что рынок свинины в меньшей степени пострадал от пандемии, потому что HoReCa не является главным каналом. Хорошие перспективы роста имеют магазины у дома или мясные лавки, поэтому мы планируем эти каналы развивать. И, конечно, все мы рассчитываем на открытие экспорта в Китай».

Генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков отметил, что в их компании делают ставку на вертикальную интеграцию и создание замкнутого холдинга. «Мы опробовали работу в рознице: у нас около 110 собственных торговых точек. Планируем и дальше двигаться в направлении небольших розничных торговых лавок и рассчитываем иметь до тысячи своих торговых точек по ЦФО», — отметил в своем докладе Новиков.