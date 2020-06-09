РСХБ возглавил рейтинг роста ипотечного кредитования среди ведущих банков

Согласно данным аналитического центра «Русипотека», АО «Россельхозбанк» стал единственным из 10 крупных банков на ипотечном рынке, который увеличил объемы кредитования во время ограничительных мер и общего снижения экономической активности.
В апреле РСХБ, согласно собственной статистике, выдал ипотечных кредитов на общую сумму 9 млрд рублей, что на 2% превышает аналогичный показатель за март.
«Россельхозбанк в марте первым начал реализацию программы льготной сельской ипотеки, и в апреле она набрала мощный ход. Беспрецедентно низкая ставка под 2,7% годовых является очень выгодной даже по мировым стандартам. Широкие возможности использования льготного ипотечного кредита отвечают потребностям россиян. В условиях экономической нагрузки на население, вызванной коронавирусом, плюсы программы стали особенно очевидными. Именно сельская ипотека стала драйвером роста объемов выдач кредитов», – объяснил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Олег Овсяницкий.
К концу мая популярность льготной сельской ипотеки от РСХБ продолжила расти. Банк выдал уже 14,9 млрд. рублей кредитных средств по данной программе.
Наибольшим спросом сельская ипотека пользуется в Ленинградской области, Республике Башкортостан, Новосибирской области, Удмуртской Республике и Республике Татарстан.
Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.