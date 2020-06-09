Россельхозбанк и ГК «ЭкоНива» договорились о стратегии развития

Россельхозбанк и ГК «ЭкоНива» разработали стратегию нового этапа развития Группы компаний по модели вертикально интегрированного агрохолдинга. В рамках реализации стратегии лидер молочного рынка России увеличит поголовье КРС и объем производства сырого молока, расширит собственную кормовую базу и существенно нарастит перерабатывающие мощности. Отдельное внимание уделяется продвижению продукции, направленному на конечного потребителя.

Новый этап стратегии рассчитан на 2 года. На этот период РСХБ увеличит объем финансирования ЭкоНивы в европейской части страны на 15 млрд рублей. Дополнительные кредитные средства позволят Группе компаний создать и модернизировать ряд производственных объектов. Новые мощности будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года.

На сегодняшний день Россия практически полностью обеспечивает себя продовольствием. К отраслям, в которых сохраняется потенциал импортозамещения, а значит, и необходимость усиления конкурентоспособности отечественных производителей, относится производство молока. Так, важность развития молочной отрасли подчеркнул Президент России Владимир Путин на совещании о развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности 20 мая. Для успешной конкуренции с иностранными переработчиками на внутреннем рынке российским компаниям требуется высокая эффективность управления. Представленная стратегия предполагает поэтапное развитие ЭкоНивы, взвешенный и сбалансированный подход.

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, достижение ускоренного импортозамещения молокосырья требует ввода дополнительных производств с общей мощностью 3 млн тонн в год. ГК ЭкоНива в рамках реализации нового этапа своей стратегии планирует построить 3 новых животноводческих комплекса КРС на 10 650 коров с площадками для выращивания молодняка на 18 200 голов в Татарстане, Калужской и Московской областях. Ввод в строй этих объектов позволит увеличить поголовье КРС дойного стада ЭкоНивы на 10% и в 2021 году достичь поголовья 120 тыс. голов, производство молока вырастет с 2 570 тонн в сутки до 3 300 тонн в сутки, то есть на 28%. Прирост производства ЭкоНивы позволит сократить импорт молочной продукции в РФ на 5%.

Для расширения кормовой базы до 2021 года группа компаний начнет возведение 2 комбикормовых заводов в Новосибирской и Рязанской областях мощностью производства до 10 тонн в час рассыпного комбикорма и до 2 тонн в час гранулированного комбикорма. Эта мера позволит стабилизировать качество комбикормов.

В части развития перерабатывающих мощностей ЭкоНивы в Воронежской области будет построен сырзавод объемом производства 2 тыс. тонн продукции в год и возможностью переработки до 60 тонн молока в сутки. Также в регионе, в поселке городского типа Анна, будет произведена модернизация молочного завода. Реализация данных проектов увеличит перерабатывающие мощности ЭкоНивы в Центральном федеральном округе с нынешних 480 тонн в сутки на 66%, до 800 тонн в сутки, и расширит ассортимент продукции.

Еще один проект по созданию перерабатывающих мощностей с финансированием РСХБ уже реализуется в Сибирском регионе. Объем финансирования составляет 18,9 млрд рублей. В селе Маслянино Новосибирской области идет строительство сырзавода мощностью 1 150 тонн переработки молока в сутки с общим объемом инвестиций 21 млрд рублей. На заводе будет установлено высокотехнологичное оборудование по производству твердых и полутвердых сыров. Организовано производство деминерализованной сухой сыворотки для детского питания. Объем готовой продукции составит до 145 000 тонн в год, в том числе 36 000 тонн сыров.

«Скоро Россельхозбанк отпразднует свое 20-летие. За это время со многими отечественными сельхозтоваропроизводителями мы прошли путь становления и развития, накопили богатую экспертизу. ГК «ЭкоНива» тоже росла на наших глазах. Сейчас это большой бизнес. Однако предстоит немало работы. Нужно повышать конкурентоспособность, формировать грамотную маркетинговую политику. Мы будем делать это совместными усилиями при участии Министерства сельского хозяйства РФ. Сейчас хороший момент для нового прорыва, но подходить к нему нужно взвешенно. В 2019 году впервые за 7 лет в России выросло потребление молочных продуктов на душу населения, при этом импорт тоже вырос и в товарном потреблении составляет 29%. Российские производители пока что чувствуют себя недостаточно уверенно на рынке переработки молока, и совместными усилиями эту ситуацию можно и нужно менять. Но кроме финансовой поддержки важно и содействие в продвижении продукции на полки», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«ЭкоНива продолжит развитие как в традиционных регионах своего присутствия, так и на новых территориях. За годы работы мы добились лидерства по производству сырого молока. Сейчас сконцентрировали внимание на переработке, чтобы стать полностью интегрированным производителем молока. Принцип нашей работы «от поля до прилавка» позволяет сделать это и производить высококачественную, натуральную молочную продукцию для наших людей. Благодаря успешному многолетнему сотрудничеству с РСХБ мы уже построили порядка 20 сельхозобъектов. Реализация новых проектов позволит поставлять на рынок вчетверо больше продукции переработки, создать порядка 1 400 рабочих мест», – говорит президент ГК ЭкоНива Штефан Дюрр.

При выходе реализуемых объектов на проектную мощность планируется увеличить рентабельность производства по EBITDA с 30% до 38%.

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, удешевление рубля делает импорт дороже и тем самым повышает инвестиционную привлекательность отечественных проектов. Также кризис повышает вероятность перебоев в поставках импортных продуктов. Кроме того, Россия имеет значительный потенциал экспорта сыворотки, прежде всего в Китай.