Госавтоинспекция предупреждает граждан о распространении недостоверной информации

Как правило эта информация заканчивается ссылкой на рекламные ресурсы видеорегистраторов, антирадаров, а также других устройств и оборудования, сообщают ГУ МВД области.

На данный момент заблокировано более 50 таких публикаций и свыше 15 каналов.

Административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, информация о внесении изменений в которое размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.