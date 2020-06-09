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Госавтоинспекция предупреждает граждан о распространении недостоверной информации

9 июня 2020

Как правило эта информация заканчивается ссылкой на рекламные ресурсы видеорегистраторов, антирадаров, а также других устройств и оборудования, сообщают ГУ МВД области.

На данный момент заблокировано более 50 таких публикаций и свыше 15 каналов.

Административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, информация о внесении изменений в которое размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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