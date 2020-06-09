HeadHunter: Почти половина соискателей дружат с коллегами

Почти половина опрошенных соискателей с постоянной работой крепко дружат с некоторыми из коллег, 13% дружат со всеми, а 39% не поддерживают крепкую дружбу с коллегами, сообщают в hh.ru.

Среди профобластей лидерами по доле самых «недружелюбных» соискателей оказались «Бухгалтерия и финансы» (46%), на «Транспорт» и «Производство» пришлось по 45%. Крепко дружат со всеми без исключения коллегами 23% «Начинающих специалистов».

Лишь около 3% работающих соискателей, которые дружат с коллегами, заявили, что дружеские отношения мешают работе: выше всего эта доля среди топ-менеджеров (7%), а также в профессиональной сфере «Маркетинг» (9%). 14% заявили, что дружба никак не влияет на работу, а подавляющее большинство (80%) утверждают, что она им даже помогает. Выше всего доля таких соискателей в сфере «Искусство и масс-медиа» (87%).

54% опрошенных соискателей заявили, что им приходилось устраиваться на работу через друзей. Выше всего эта доля среди соискателей из Иркутской области (71%), в Красноярском крае таких 54%, в Томской области 51%, в Новосибирской области 46%, в Омской области 45%, а в Кемеровской области 41%.

67% опрошенных соискателей указали, что им приходилось помогать друзьям устроиться на работу.

И здесь снова лидирует Иркутская область (79%), на втором месте Кемеровская область (75%), далее Томская область (72%), Омская область (67%), Новосибирская область (58%) и Алтайский край (54%). Чаще такое встречается в сферах «Безопасность» (84%) и «Медицина» (82%).

29% соискателей считают дружбу между начальником и подчинённым невозможной, 61% — напротив, допускают ее (среди респондентов в возрасте 18–24 лет доля составила 72%).

Выше всего эта доля в Кемеровской области (69%), в Алтайском крае таких 66%, в Томской области 64%, в Омской области 63%, в Красноярском крае 62%, в Иркутской области 57%, а в Новосибирской области 51%. «Начинающие специалисты» (74%) и в «автобизнесе» (74%) допускают дружбу в коллективе вне зависимости от должности. Отрицают возможность дружеских отношений между начальником и подчинённым в профессиональной сфере «Бухгалтерия и финансы» 44%.

По мнению 33% работающих соискателей, принявших участие в опросе, их руководство способствует дружеским отношениям между коллегами.

44% заявили, что их руководству нет до этого дела, а ещё 10% утверждают, что руководство препятствует дружбе среди коллег. В Новосибирской области таких 35% считают, что способствуют, а 40% считают, что им нет до этого дела. Больше руководителей-противников дружеских отношений в коллективе в профессиональных сферах «Транспорт» (17%) и «Маркетинг» (16%).

53% работающих соискателей проводят с коллегами время вне работы, причём 10% заявили, что эпидемия COVID-19 на это никак не повлияла (выше всего эта доля в «Продажах» и «Производстве» (15%). Интересно, что даже среди тех, кто ни с кем из коллег не дружит, 18% проводит с ними время вне работы. Больше таких в сферах «Наука и образование» (67%) и «Искусство» (64%). 62% соискателей, проводящих с коллегами досуг, заявили, что выходят с ними на видеосвязь: выше всего эта доля среди представителей сфер: «Транспорт» (81%) и «Управление персоналом» (78%), а ниже всего —«Начинающие специалисты» (40%) и «Административный персонал» (50%).