Волонтерам Иркутской области выплатят по 12 тыс. рублей

226 волонтерам региона Отделение ПФР по Иркутской области произвело специальные выплаты на общую сумму более 4 миллионов рублей. Данные меры поддержки действуют в рамках Постановления Правительства от 30 мая 2020г. №797 и положены тем гражданам, которые приняли на временное проживание тех, кто во время распространения коронавирусной инфекции по ряду причин остался без помощи и поддержки.

Специальные выплаты положены за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Право на них имеют только те, кто принял на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на срок не менее 7 дней в течение одного месяца. Размер выплаты на каждого человека, кому оказана помощь, 12 130 рублей.

Чтобы подтвердить право на выплату Пенсионный фонд РФ использует специальный реестр волонтеров и работников организаций, который формируют субъекты РФ за период апрель, май и июнь 2020 года. В Иркутской области реестр таких граждан утвержден Министерством социального развития, опеки и попечительства.

В заявительном порядке выплата произведена уже 226 волонтерам на 338 детей и 3 пожилых людей. Обратиться за назначением выплаты можно будет до 1 октября в электронной форме через портал государственных услуг.

