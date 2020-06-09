Росатом закупил оборудование для ангарской больницы на 1,5 млн рублей

Медицинское оборудование на общую сумму 1 миллион 482 тысячи рублей поступило в Ангарск в рамках договора сотрудничества Госкорпорации «Росатом» и ФМБА России.

На сегодняшний день в Ангарск уже поступили дефибрилляторы (5 шт), комбинезоны многоразовые молескиновые (160 шт.), комбинезоны многоразовые белые (400 шт.). В ближайшее время их распределят в приемные отделения больниц, поликлиники и здравпункты.

В середине июня в Ангарск прибудет вторая партия техники – это обеззараживатели воздуха, мониторы, пульсоксиметры, реанимационная кровать и аппараты для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, помощь в оснащении ангарских больниц необходимыми для работы расходными материалами окажет и АЭХК. Руководством предприятия было принято решение о закупке одноразовых масок и дезинфицирующих средств на сумму 1 миллион 57 тысяч рублей.

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций. www.aecc.ru.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.