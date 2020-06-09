«Ростелеком. Экраны» появились в крупном ТРЦ Иркутска

Иркутский торгово-развлекательный центр «Новая Дача» (ТРЦ) в рамках модернизации второго и третьего этажей подключил цифровое решение «Ростелеком. Экраны» для показа рекламного контента арендаторов и полезной социальной информации. Специалисты «Ростелекома» развернули в ТРЦ три видеостены с видеоаналитикой и 12 моноэкранов.

«Ростелеком. Экраны» — это платформа, которая позволяет удаленно управлять визуальным контентом на видеопанелях. Экраны, объединенные в единую сеть, позволяют демонстрировать информацию о проводимых акциях и мероприятиях. С помощью модуля видеоаналитики, который обрабатывает данные о поле и возрасте посетителей, на экраны можно выводить динамическую рекламу, настроенную под конкретную целевую группу, тем самым повышая эффективность всей рекламной кампании.

Администрирование устройств происходит удаленно через личный кабинет услуги. Умное программное обеспечение позволяет создавать плейлисты, запускать таргетированный контент и устанавливать расписание передач. Доступны также мониторинг рекламных компаний в режиме реального времени и статистика по просмотрам и аудитории.

«Услуга “Ростелеком. Экраны” особенно удобна организациям, которым необходимо повысить узнаваемость своего бренда и увеличить выручку. Фитнес-клубы, торговые центры, офисы, рестораны и кафе получают цифровое решение под ключ: в комплекте — телевизор, медиаплеер, камера, личный кабинет, инсталляция и круглосуточная поддержка», — отметил заместитель директора Иркутского филиала компании Александр Бощенко.

«Мы стремимся задавать высокий стандарт качества в работе ТРЦ, поэтому ориентируемся на потребности своих клиентов, дорожим их мнением и постоянно повышаем качество обслуживания. “Ростелеком. Экраны” — это дополнительный сервис, благодаря которому “Новая дача” стала комфортным торговым центром с хорошей технической “начинкой”», — сообщил генеральный директор ТРЦ «Новая Дача» Александр Верхозин.

Подключить услуги для бизнеса, а также получить дополнительную информацию можно на сайте www.rt.ru , а также по единому бесплатному номеру 8 800-200-3-000.