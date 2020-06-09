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В Иркутске на 10 дней ограничат движение по улице Ломоносова

9 июня 2020

В Иркутске в районе дома № 126 по улице Ломоносова с 08:00 9 июня до 24:00 19 июня 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Ломоносова – в направлении движения от улицы Грибоедова до улицы 4-ая Железнодорожная. Как сообщает пресс-служба компании "Иркутскэнерго", ограничение связано с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении  Яндекс-карты в режиме "пробки".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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