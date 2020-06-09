В Приангарье полицейские раскрыли разбойное нападение на дом предпринимателей

В Иркутской области задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на дом предпринимателей.

Как установили сотрудники полиции, в марте двое злоумышленников организовали разбойное нападение. Для совершения противоправного деяния они привлекли трех знакомых, которые через окно проникли в дом, расположенный на улице Юбилейная в городе Тайшете. Подозреваемые напали на 62-летнюю женщину и её 16-летнего внука в момент, когда они спали. Они связали потерпевшим руки скотчем, а затем нанесли им телесные повреждения. Из сейфа злоумышленники похитили денежные средства и ювелирные изделия в размере более пяти миллионов рублей, после чего скрылись.

Спустя несколько дней в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан первый фигурант. Причастность задержанного к совершению противоправного деяния подтвердилась вещественными доказательствами. По ходатайству следствия 39-летнему жителю города Нижнеудинска судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В апреле и мае оперативникам удалось задержать еще двоих соучастников. Ими оказались местные жители в возрасте 36 и 38 лет. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Накануне в Ростовской области был задержан четвертый подозреваемый, 27-летний житель города Нижнеудинск. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он будет этапирован в Иркутскую область.

По данному факту СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный в особо крупном размере», части 5 статьи 33 части 4 статьи 162 УК РФ «Пособничество в разбое, совершенном в особо крупном размере». Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание последнего фигуранта.