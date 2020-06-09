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В Иркутской области предприниматель организовал незаконную добычу пескогравийной смеси

9 июня 2020

В Иркутской области пресечена деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего незаконную добычу песка и гравия вблизи Братска.

Как установили правоохранители, подозреваемый, 36-летний мужчина, с 2018 года недалеко от Братска в нескольких километрах от созданного на законных основаниях карьера, не имея разрешительных документов, организовал добычу в промышленных масштабах пескогравийной смеси и реализовывал её. По предварительной оценке, действия подозреваемого нанесли ущерб природе на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Также установлено, что подозреваемый на указанной территории уничтожил плодородный слой почвы, нанеся урон лесному фонду на сумму свыше 3,5 миллионов рублей.

В ходе оперативных и следственных действий у подозреваемого изъята специальная техника – 5 грузовых автомобилей, погрузчик, бульдозер и экскаватор, задействованные в противоправной деятельности.

По данным фактам следователем Следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Братское» возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная предпринимательская деятельность), а также частям 2 и 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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