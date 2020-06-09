Спортивный заплыв на лодках по Байкалу состоится в честь 75-летия Победы

В честь празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня состоится спортивная эстафета – заплыв на лодке с веслами по маршруту «Листвянка – Танхой».

Протяженность маршрута составит 40 километров. Инициаторами мероприятия выступили ветераны и участники боевых действий, правоохранительных органов, силовых структур и ведомств в рамках Международного форума спецназа имени И.Г. Старинова. Подготовкой и проведением спортивного заплыва занимается общественное движение «Содружество воинов-сибиряков».

Мероприятие стартует 24 июня рано утром в поселке Листвянка: сбор участников и инструктаж состоятся в 03.30, старт эстафеты – в 04.00.

К участию допускаются ветераны правоохранительных органов, силовых структур и ведомств, действующие сотрудники перечисленных ведомств, имеющие соответствующую физическую подготовку к плаванию на надувной лодке с веслами. Безопасность эстафеты-заплыва обеспечивает Байкальский поисково-спасательный отряд ГУ МЧС по Иркутской области.