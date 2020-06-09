В Иркутске обсудили вопросы поддержки православных храмов

Мэр Иркутска Руслан Болотов провел рабочую встречу с митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом. В совещании также приняли участие заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников, настоятель Князе-Владимирского храма протоиерей Алексий и секретарь епархиального совета священник Стефан Бажков.

На встрече обсудили вопросы, связанные с поддержкой православных храмов, многие из которых являются памятниками архитектуры, а также реализацию совместных проектов.

В частности, обговорили необходимость ремонта и благоустройства Знаменского женского епархиального монастыря. На сегодня мэром Иркутска поставлена задача о комплексной проработке концепции развития набережной Ушаковки и улицы Баррикад, монастырь является одним из ключевых объектов этой территории.

При администрации города организована рабочая группа по взаимодействию с Иркутской метрополией Русской Православной церкви, будет создан Совет по подготовке празднования 300-летия со дня основания Иркутской Епархии.