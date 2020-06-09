49% россиян планируют летний отпуск провести в России

Большинство жителей России (52%) запланировали отдых этим летом, 48% респондентов отметили, что этим летом в отпуск не пойдут. Таковы итоги исследования сервиса Работа.ру и сервиса Сберавто, которые выяснили, сколько жителей России планируют отпуск этим летом, и как они его проведут. В опросе приняли участие более 3000 пользователей из всех регионов страны.

Из тех, кто запланировал отпуск этим летом, более половины опрошенных отметили, что планируют путешествие по стране — 31%, 18% проведут отдых на даче, а 20% надеются на отдых за рубежом. 18% респондентов указали, что отдыхать останутся дома. В варианте «Другое» жители России чаще всего отмечали, что запланировали путешествие на автомобиле или поедут отдыхать в гости к родственникам.

Для поездок по России жители страны чаще всего выбирают собственный автомобиль. В этом году количество таких путешественников несомненно увеличится — абсолютное большинство опрошенных проведут летний отпуск внутри страны.

«Ожидаемо большинство жителей России планируют провести отпуск, не выезжая из страны. Скорее всего также увеличится количество путешественников на автомобилях не только на дачу, но и на курорты России и между регионами. Это связано с нежеланием пользоваться общественным транспортом, возросшим вниманием к здоровью и социальной дистанции. При этом каждый пятый респондент всё-таки отметил, что надеется на открытие международных полетов уже этим летом. С нашей точки зрения, для снятия карантинных мер во всем мире потребуется время. Поэтому пока мы рекомендуем соотечественникам обратить внимание на внутренний туризм», — комментирует Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.

«Действительно количество путешествующих на автомобилях семей в этом сезоне будет намного больше, чем в предыдущих. Мы видим, что на Сберавто стали чаще рассматривать машины с высоким клиренсом и объемными багажниками — они подходят для длительной и комфортной поездки и вмещают большое количество необходимых вещей», — добавил Роман Абрамов, исполнительный директор сервиса Сберавто.