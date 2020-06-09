Пилотный проект по восстановлению кедровых лесов будет запущен в Приангарье

Предложение о реализации такого проекта на базе Зиминского лесничества поддержал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 9 июня, на встрече с лесозаготовителями и арендаторами лесных участков в ходе своей рабочей поездки в Зиминский район. Глава региона поручил разработать план реализации данного проекта, в том числе с его возможным включением в федеральный проект «Сохранение лесов».

На встрече обсуждалось несколько вопросов, в частности, ситуация с лесными пожарами. В районе она взята под контроль: с начала пожароопасного сезона здесь произошло 25 возгораний, все потушены в первые сутки после обнаружения.

Одной из основных стала тема лесовосстановления.

– Мы ставим цель к 2024 году добиться 100-процентного восстановления лесов взамен выбывших. С арендаторов мы этого требуем уже сейчас. В этом году они должны содействовать естественному лесовосстановлению на площади более 140 тысяч гектаров. Арендаторам Зиминского района предстоит помочь в восстановлении леса на 661 гектаре. Уверен, все из вас ответственно относятся к этой важной государственной задаче, – подчеркнул врио Губернатора.

Участников обсуждения, в частности, интересовал вопрос о переходе на сеянцы с закрытой корневой системой. Как пояснил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Михаил Карнаухов, это инновационный, высокотехнологичный и наиболее эффективный вариант восстановления лесов и лесоразведения. Высаживать сеянцы с закрытой корневой системой можно в течение всего вегетационного периода. Количество высаживаемых растений снижается до двух тысяч штук на гектар, что существенно уменьшает финансовые и временные затраты при проведении лесовосстановительных работ. Такие сеянцы хорошо приживаются в различных лесорастительных условиях, быстрее растут.

Министерством природных ресурсов и экологии РФ поставлена задача с этого года не менее 20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления выполнять за счет посадки саженцев с закрытой корневой системой. С 2025 года – не менее 30%, а с 2030 – не менее 45%.

Встреча проходила на территории Зиминского лесопитомника. Его площадь около 30 га. Здесь в год выращивают до 800 тыс. сеянцев сосны и кедра с открытой корневой системой для посадки леса на незакрепленных за арендаторами участках в рамках государственного задания. Кроме того, на территории питомника находится сушильный цех, где из собранных шишек получают семена сосны. Для выращивания саженцев с закрытой корневой системой нужно строительство теплиц, этот вопрос также обсуждался на встрече с Игорем Кобзевым.