Новости

В Иркутской области выявили 17 фактов незаконных рубок

9 июня 2020

В рамках операции «Колея» в Иркутской области выявили 17 фактов незаконных рубок. Рейды по выявлению незаконных рубок, а также техники в местах заготовки древесины, не состоящей на учете службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, проводились министерством лесного комплекса региона совместно с Гостехнадзором.

Незаконные рубки обнаружены в Балаганском, Илимском, Киренском, Тулунском, Усть-Удинском, Чунском и Осинском лесничествах. Общий объем самовольно вырубленной древесины составил 5,4 тыс. куб. м, ущерб – 13 млн рублей. По всем фактам составлены акты о лесонарушениях, которые направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия соответствующих решений.

Кроме того, во время операции сотрудниками Гостехнадзора составлены административные материалыпо статьям 9.3 («Нарушение правил эксплуатации тракторов, самоходных машин»), 8.32 («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»), 19.22 («Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств») КоАП РФ. Сумма выписанных штрафов составила 75,5 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
COVID-19 не сдается: вирус курсирует внутри Приангарья
Не сбавляем темпов: 182 новых случая коронавируса подтверждены в Приангарье
Почему в Москве разрешили почти все, что было можно до пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании