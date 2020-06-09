В Иркутской области выявили 17 фактов незаконных рубок

В рамках операции «Колея» в Иркутской области выявили 17 фактов незаконных рубок. Рейды по выявлению незаконных рубок, а также техники в местах заготовки древесины, не состоящей на учете службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, проводились министерством лесного комплекса региона совместно с Гостехнадзором.

Незаконные рубки обнаружены в Балаганском, Илимском, Киренском, Тулунском, Усть-Удинском, Чунском и Осинском лесничествах. Общий объем самовольно вырубленной древесины составил 5,4 тыс. куб. м, ущерб – 13 млн рублей. По всем фактам составлены акты о лесонарушениях, которые направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия соответствующих решений.

Кроме того, во время операции сотрудниками Гостехнадзора составлены административные материалыпо статьям 9.3 («Нарушение правил эксплуатации тракторов, самоходных машин»), 8.32 («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»), 19.22 («Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств») КоАП РФ. Сумма выписанных штрафов составила 75,5 тысяч рублей.