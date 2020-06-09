COVID-19 не сдается: вирус курсирует внутри Приангарья

Темпы прироста новых случаев коронавируса в Иркутской области не снижаются и находятся на очень высоком уровне – 5,5%. Тип распространения преимущественно местный, на него приходится более 73% случаев. Это объясняет факт того, что вирус курсирует внутри районов и городов, а новые вспышки инфекции равномерно фиксируются в разных точках области.

9 июня традиционно наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружены в очагах – в Иркутске за последние сутки заболели 89 человек (всего 1324), в Усть-Куте – 31 (всего 745). Сегодня к «лидерам» добавились такие города, как Братск – 17 заболевших, Ангарск – 11. Также 11 новых случаев подтверждены в Эхирит-Булагатском районе, 6 – в Иркутском, 5 – в Шелеховском. Об этом свидетельствует карта распространения на 9 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

Иркутск – 1324 Усть-Кут – 745 Иркутский район – 321 Бодайбо – 265 Братск – 141.

За день подтверждены 182 новых случая, всего – 3265. Пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.