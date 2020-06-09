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COVID-19 не сдается: вирус курсирует внутри Приангарья

9 июня 2020

Темпы прироста новых случаев коронавируса в Иркутской области не снижаются и находятся на очень высоком уровне – 5,5%. Тип распространения преимущественно местный, на него приходится более 73% случаев. Это объясняет  факт того, что вирус курсирует внутри районов и городов, а новые вспышки инфекции равномерно фиксируются в разных точках области.

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9 июня традиционно наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружены в очагах – в Иркутске за последние сутки заболели 89 человек (всего 1324), в Усть-Куте – 31 (всего 745). Сегодня к «лидерам» добавились такие города, как Братск – 17 заболевших, Ангарск – 11. Также 11 новых случаев подтверждены в Эхирит-Булагатском районе, 6 – в Иркутском, 5 – в Шелеховском. Об этом свидетельствует карта распространения на 9 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

  1. Иркутск – 1324
  2. Усть-Кут – 745
  3. Иркутский район – 321
  4. Бодайбо – 265
  5. Братск – 141.

За день подтверждены 182 новых случая, всего – 3265. Пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
COVID-19 не сдается: вирус курсирует внутри Приангарья
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